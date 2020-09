Polizei Braunschweig

POL-BS: Zusammenstoß zwischen Rennrad und Pkw - Radfahrer leicht verletzt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt 10.09.2020, 18.32 Uhr

Eine Unfallkonstellation, wie sie häufig zu beobachten ist, lag auch bei diesem Verkehrsunfall vor.

Am Donnerstagabend fuhr ein 56-jähriger Fahrer eines Ford Focus aus einer Grundstücksausfahrt Am Fallersleber Tore heraus, um nach rechts in die Humboldtstraße einzufahren.

Zeitgleich kreuzte ein 39-jähriger Fahrradfahrer seinen Fahrweg. Dieser fuhr mit seinem Rennrad auf dem linken Gehweg der Humboldtstraße.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten und wurden beschädigt. Durch den Unfall erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen.

Gegen beide Fahrer leiteten die Polizeibeamten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, gegen den Autofahrer zusätzlich ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell