Polizei Düren

POL-DN: Pfefferspray im Partyzelt

Langerwehe (ots)

Am Samstagabend wurden in einem Festzelt auf dem Gelände der Gesamtschule an der Josef-Schwarz-Schule mehrere Personen durch Pfefferspray verletzt.

Gegen 23:20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass auf der Karnevalsparty im Festzelt Pfefferspray versprüht worden war. Beim Eintreffen wurden die Polizeibeamten auf zwei junge Männer aufmerksam, die in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt waren. Nach der Befragung von Zeugen stellte sich heraus, dass es sich bei einem der beiden um den 23-jährigen Tatverdächtigen aus Düren handelte. Dieser hatte offensichtlich aus unbekannten Gründen das Reizgas versprüht und war anschließend beim Verlassen des Zelts mit einem 30- jährigen, ebenfalls aus Düren stammenden, Mann in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung fiel der 30-jährige Dürener, nach einem Schlag in das Gesicht, zu Boden. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er im Krankenhaus stationär behandelt werden musste. Durch das Pfefferspray wurden zwei Besucher der karnevalistischen Veranstaltung, eine 14-Jährige aus Langerwehe und ein 26-Jähriger aus Merzenich, leicht verletzt. Beide benötigten vor Ort eine ambulante Behandlung. Der 23-jährige Dürener, der bei dem Streit mit dem 30-Jährigen ebenfalls leicht verletzt wurde und ambulant behandelt werden musste, wird sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

