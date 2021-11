Polizei Düren

POL-DN: Sachbeschädigung an mehreren PKW - Zeugenhinweise erbeten

Langerwehe (ots)

Langerwehe - Die Polizei Düren ermittelt seit dem Wochenende in Fällen von Sachbeschädigung an PKW und bittet zur Emittlung der Täter um Zeugenhinweise.

Im Verlauf des Samstagabend im Zeitraum von 16:45 Uhr - 24:00 Uhr meldeten mehrere Fahrzeughalter Sachbeschädigungen an ihren PKW. Die Fahrzeuge waren im Bereich des Exmouthplatz und in der Josef-Schwarz-Straße in Langerwehe abgestellt worden. An allen PKW wurden beschädigte Seitenspiegel festgestellt.

Aufmerksame Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht und sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der begangenen Straftaten machen können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei Düren unter 02421-9496425 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell