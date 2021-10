Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 22-Jähriger verursacht schweren Unfall ++

Rotenburg (ots)

22-Jähriger verursacht schweren Unfall

Bockhorst. Ein 22-jähriger Autofahrer verursachte am frühen Dienstagmorgen auf der Landesstraße 131 zwischen Abbendorf und Elsdorf einen schweren Verkehrsunfall, bei dem mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt wurden. Vorangegangen war in der Nacht zuvor ein bislang noch ungeklärter Vorfall in Walsrode. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Mann von dort gemeinsam mit einer 22-jährigen Frau in seinem Wagen zunächst in den südlichen Bereich des Landkreises und später nach Rotenburg gefahren. Die mittlerweile über den Vorfall informierte Polizei konnte den gesuchten Mitsubishi an der Kreuzung am Ärztezentrum antreffen. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale und flüchtete. Über die B 75 gelangte er auf die L 131 in Richtung Zeven. In Höhe der Ortschaft Bockhorst fuhr der Flüchtige auf den vor ihm fahrenden Skoda eines 22-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw von der Fahrbahn geschleudert. Hier kam es zur Kollision mit einer 48-jährigen Radfahrerin. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Auch der Fahrer im Skoda und die Beifahrerin des auffahrenden Fahrzeugs wurden schwer verletzt. Der Unfallverursacher selbst kam ohne schwerwiegende Verletzungen davon und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Aufgrund einer Warnmeldung im Radio, keine Anhalter mitzunehmen, meldete sich wenig später ein Mitarbeiter eines Restaurants an der Anschlussstelle Elsdorf. Er sei auf einen jungen Mann aufmerksam geworden, der mit dieser Mitteilung im Zusammenhang zu stehen schien. Tatsächlich konnte eine Streifenbesatzung den Flüchtigen kurz darauf festnehmen. Alle Verletzten des Unfalls sind in Krankenhäuser eingeliefert worden. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an. In diesem Zusammenhang bittet die Rotenburger Polizei Verkehrsteilnehmer, die durch den Flüchtigen gefährdet worden sind, sich unter Telefon 04261/947-0 zu melden.

