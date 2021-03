Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in einer Dachgeschosswohnung

Mönchengladbach-Heyden, 04.03.2021, 08:39 Uhr, Odenkirchener Straße (ots)

Am Morgen des 04.03.2021 wurde der Feuerwehr ein Brand in einer Wohnung auf der Odenkirchener Straße gemeldet. Es brannte aus bisher ungeklärtem Grund Unrat in einer Dachgeschosswohnung.

Der Angriffstrupp der Feuerwehr konnte den Brand schnell mit einem C-Rohr ablöschen. Anschließend überprüfte die Feuerwehr die Einsatzstelle mittels Wärmebildkamera und Mehrgasmessgerät. Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter belüftet um den Brandrauch zu entfernen.

Im Einsatz waren die Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen und der Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: BA Justin Vogts

