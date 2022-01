Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Varel

Parkplatz Physiotherapiezentrum +++ Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Donnerstagabend, 20.01.21, parkte eine 29-jährige Frau aus Varel ihren Pkw VW Golf aus dem Zulassungsbezirk Rotenburg/ Wümme (ROW) auf dem Parkplatz des Physiotherapiezentrums an der Plaggenkrugstraße 36 in Varel. Im Zeitraum 18:00 bis 18:35 Uhr wurde das Fahrzeug am Stoßfänger beschädigt. Ein Verursacher gab sich nicht zu erkennen. Die Polizei in Varel ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, Beobachtungen zum Unfallgeschehen der Polizei unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

