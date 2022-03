Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Telefonbetrug durch angeblichen Polizeibeamten

Limburgerhof (ots)

Am gestrigen Nachmittag erhielt ein 80-Jähriger einen Anruf einer weinenden Frau. Die Anruferin meldete sich mit den Worten "Schatz, ich bin es." und gab sich als Ehefrau des 80-Jährigen aus. Angeblich habe die Anruferin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Das Telefongespräch wurde daraufhin an einen angeblichen Polizeibeamten weitergeleitet. Durch diesen wurde der 80-Jährige nach einer Kaution in Höhe von 25.000 Euro gefragt. Alternativ könnten auch Schmuck oder andere Wertgegenstände hinterlegt werden. Der 80-Jährige bemerkte den Betrugsversuch und beendete richtigerweise das Telefonat. Die Polizei weist auf Folgendes hin: - Seitens der Polizei werden Sie am Telefon nicht über Wertgegenstände oder Bargeld ausgefragt. - Wenn Sie am Telefon über Wertgegenstände oder Bargeld ausgefragt werden, verständigen Sie die Polizei oder Angehörige. - Tätigen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren finanziellen Verhältnissen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell