Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit Flucht

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 01.03.2022 kam es gegen 16:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Welschgasse in Frankenthal. Zwei entgegenkommende Fahrzeuge haben sich in Höhe der jeweiligen Außenspiegel touchiert. Ein noch unbekannter Verkehrsunfallbeteiligter merkte den Zusammenstoß womöglich nicht und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Fahrzeug, welches sich von der Unfallörtlichkeit entfernt hat, soll laut Aussagen des 27-jährigen Verkehrsunfallbeteiligten ein dunkelblauer VW Golf gewesen sein.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell