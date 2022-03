Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Himmelpforten und Jork, Unbekannte versuchen Autoräder zu entwenden, Beim "Radiohören" im Graben stecken geblieben

Bild-Infos

Download

Stade (ots)

1. Einbrecher in Himmelpforten und Jork

In der Zeit zwischen Sonntag, 18:00 h und Montag, 11:15 h sind unbekannte Täter in Himmelpforten im Tannenweg nach dem Aufhebeln eines Kellerfensters in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingestiegen und haben sämtliche Räume nach brauchbarem Diebesgut durchsucht.

Was dabei entwendet wurde, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Sachschaden wird deshalb zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

In Jork-Lühe ist es in der vergangenen Nacht zwischen 00:15 und 00:45 h zu einem weiteren Einbruch gekommen. Hier hat sich ein bisher unbekannter Täter nach dem Aufhebeln eines Kellerfensters Zutritt zu einem dortigen Haus verschafft.

Nach dem Aufbrechen mehrerer Türen wurden offenbar das Erdgeschoss durchsucht.

Als die Bewohnerin von dem Lärm geweckt wurde und um Hilfe rief, wurde der Einbrecher aufgeschreckt und flüchtete in unbekannte Richtung.

Ob und was er erbeutet hat, ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

2. Unbekannte versuchen Autoräder zu entwenden

Ebenfalls in der vergangenen Nacht gegen kurz nach 03:00 h haben zwei Unbekannte sich in Buxtehude-Neukloster in der Straße "Am Gleise" an einem dort geparkten blauen Audi A4 zu schaffen gemacht.

Die beiden Täter haben dazu den PKW mit einem Wagenheber aufgebockt und dann eins der vier Räder abmontiert. Während sie noch versuchten das zweite Rad abzubauen, wurden sie von dem Fahrzeughalter erwischt, liefen in Richtung Bahnhof zu ihrem Auto und flüchteten mit einem silbernen Audi A4 in unbekannte Richtung.

Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

3. Beim "Radiohören" im Graben stecken geblieben

Am gestrigen Abend gegen 21:00 h wurde der Polizei in Stade ein herrenloses Auto auf einer Wiese, teilweise in einem Graben im Bereich "Klarenstrecker Damm" in Stade gemeldet. Vor Ort konnte die eingesetzte Streifenwagenbesatzung dann einen silbernen Audi A 3 feststellen. Über die Halterdaten wurde anschließend der Verantwortliche schnell ermittelt. Dieser gab gegenüber den Polizisten an, einen Ort zum "Musikhören" gesucht zu haben und dabei in die Lage gekommen zu sein. Der Audi wird am heutigen Dienstag von dem Verursacher geborgen.

Größerer Sachschaden oder eine Umweltbeeinträchtigung konnten dabei nicht festgestellt werden.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell