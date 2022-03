Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Ausgewichen und gestürzt

Ahaus (ots)

Bei einem Ausweichmanöver ist am Dienstag ein Pedelecfahrer in Ahaus gestürzt. Der 71-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen zum Hergang hatte der Mann gegen 14.35 Uhr den Schutzstreifen der Coesfelder Straße aus Richtung Adenauerring kommend in Richtung Tückingstraße befahren. Ein Pkw überholte den Ahauser dabei so nah, dass dieser nach rechts auswich und gegen den Bordstein prallte. Der Autofahrer habe sich entfernt. Inwiefern dieser den Sturz des Radfahrers wahrgenommen hat, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

