POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin stößt mit Schüler zusammen

Bocholt (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 00.00 Uhr, und Dienstag, 18.00 Uhr, gelangten noch unbekannte Täter über eine Außentreppe auf das Flachdach des Schulgebäudes am Schleusenwall. Dort beschädigten sie die Scheiben zweier Dachfenster und richteten damit einen Schaden in einer Höhe von ca. 3.000 Euro an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. Kontakt für ...

