POL-CLP: Meldungen aus dem Landkreis Vechta

Damme - Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, den 20.02.22 kam es gegen 02:00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in einer Kneipe in der Großen Straße in Damme. Eine 19-jährige Dammerin die unter dem Einfluss von Alkohol stand, ging auf den 52-jährigen Wirt los, nachdem dieser die Veranstaltung für beendet erklärt hatte. Die Beschuldigte trat u.a. mit ihrem beschuhten Fuß in dessen Gesicht, wodurch das Opfer Verletzungen im Gesicht erlitt. Gegen die 19-jährige wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Wechselseitige Körperverletzung

Am Sonntag, den 20.02.22 kam es gegen 05:55 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung in einer Lokalität an der Große Straße in Damme. Im Verlauf eines Streitgesprächs schlug die 20-jährige Dammerin einen 23-jährigen Dammer mit der flachen Hand ins Gesicht. Daraufhin schlug der 23-Jährige mit einem Glas in das Gesicht der 20-jährigen. Beide wurden dabei leicht verletzt. Gegen die beiden Dammer wird jeweils ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Bakum/Daren -ZEUGENAUFRUF-

Am Sa., 19.02.2022, gg. 16.47 h befuhr ein 55-jähriger aus Quakenbrück mit seinem Pkw die Vechtaer Straße in Bakum/Daren in Rtg. Vechta. In Höhe der Einmündung Bakumer Straße missachtete er offenbar das Rotlicht einer dort befindlichen Ampel. Im Einmündungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 48-jährigen aus Esterwegen, der nach Zeugenangaben bei Grünlicht in die Vechtaer Straße eingefahren war. Durch den Aufprall wurden der 48-jährige und seine 45-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An den Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 5500.- Euro.

Da der 55-jährige vor Ort angab, auch bei Grünlicht gefahren zu sein, werden mögliche weitere Zeugen des Vorfalls gebeten, sich mit der Polizei in Vechta -04441/9430- in Verbindung zu setzen.

