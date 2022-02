Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI CLP

VEC vom 19./20.02.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung

Am Samstagmittag, gegen 12.15 Uhr, kam es vor einem Cafe in der Bahnhofstraße zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Vorrausgegangen waren Streitigkeiten aufgrund eines geparkten Lieferbullis zwischen dem Fahrer und einem Gast des Cafe's.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis / unter Drogeneinfluss

Am Samstagnachmittag, gegen 14.53 Uhr, wurde ein 36-jähriger Cloppenburger mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass keine gültige Fahrerlaubnis vorhanden war. Zudem besteht der Verdacht, dass das Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt wurde. Ein Drogenvortest verlief positiv, die Weiterfahrt wurde untersagt. Da der Fahrzeughalter die Fahrt zugelassen hatte, wurde auch gegen diesen ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Eine 43 Jahre alte Frau aus Cappeln wollte am Samstag, gegen 12.35 Uhr, mit ihrem Pkw die Kreuzung Kirchhofstraße / Molberger Straße in Rtg. Vahren überqueren. Da die Ampelanlage aufgrund des Sturmes in der Nacht vorher nicht funktionierte, erfolgte die Verkehrsregelung über die vorhandenen Verkehrszeichen. Hier übersah die Frau eine von rechts kommende, bevorrechtigte 22-jährige Frau aus Molbergen mit ihrem Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell