POL-NI: Versammlungen und Aufzüge in den Landkreisen Nienburg und Schaumburg im Zusammenhang mit den aktuellen Corona-Maßnahmen

Nienburg (ots)

(Haa) Wie bereits in den vergangenen Wochen kam es im Laufe des Montagabends zu einer Vielzahl von Versammlungslagen in mehreren Städten im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg.

Insgesamt zählte die Polizei knapp 650 Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Die Versammlungen verliefen weitestgehend friedlich und störungsfrei.

Landkreis Nienburg

Für den Landkreis Nienburg wurde bei der zuständigen Versammlungsbehörde im Vorfeld eine Versammlung angezeigt. Die in Nienburg stattfindende Versammlung zählte in der Spitze 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Versammlung fand friedlich und regelkonform statt.

Landkreis Schaumburg

Im Landkreis Schaumburg fanden in Bückeburg, Bad Nenndorf, Stadthagen und Rinteln sowohl im Vorfeld angemeldete als auch unangemeldete Versammlungen und Aufzüge mit insgesamt 525 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt.

In Rinteln weigerte sich ein Teilnehmer, die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Als die eingesetzte Polizeikräfte die Identität des Mannes feststellen wollten, weigerte sich dieser, seine persönlichen Daten anzugeben. Schlussendlich musste der Mann die Rintelner Polizeibeamten zur Identitätsfeststellung in deren Dienststelle begleiten. Gegen diese Maßnahme setzte sich der Mann aktiv zur Wehr, indem er in Richtung der eingesetzten Beamten schlug. Aus diesem Grund mussten ihm Handfesseln angelegt und er unter Zwangsanwendung zur Polizeiwache gebracht werden.

Im Zuge der Demonstration mussten die Einsatzkräfte eine Strafanzeige wegen Widerstand und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und drei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Nichttragens der erforderlichen Mund-Nasen-Bedeckung einleiten.

Alle weiteren Versammlungen verliefen friedlich und regelkonform.

