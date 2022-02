Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Frau ohne Führerschein verursacht Verkehrsunfall

Nienburg (ots)

(KEM) Am Freitag, den 11.02.2022, gegen 13.20 Uhr ereignete sich an der Jahnstraße in Stadthagen in Höhe der BBS ein Auffahrunfall vor einer roten Ampel, bei dem zwei PKW beschädigt wurden. Die Unfallverursacherin war allerdings nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, zudem war eine amtliche Quarantäne gegen sie angeordnet.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 37-jährige Frau aus Helpsen mit ihrem Opel die Jahnstraße stadteinwärts, als sie aufgrund einer roten Ampel in Höhe der BBS anhielt. Eine dahinterfahrende 21-jährige Stadthägerin bemerkte dies zu spät und fuhr mit dem Dacia ihres Arbeitgebers auf den Opel auf. Da die Beteiligten nicht verletzt und sich über den Unfallhergang einig waren, verzichteten sie auf die Hinzuziehung der Polizei und tauschten eigenständig Personalien und Telefonnummern aus. Bei einem anschließenden Telefonat zwecks Schadensregulierung habe sich die junge Unfallverursacherin jedoch merkwürdig verhalten, weshalb die 37-Jährige den Unfall noch am gleichen Abend bei der Polizei in Stadthagen anzeigte. Bei den folgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Unfallverursacherin keinen Führerschein besitzt und eine amtliche Quarantäne angeordnet war.

Die junge Frau muss sich nun neben dem Verkehrsunfall auch wegen des Quarantäneverstoßes sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Darüber hinaus prüft die Polizei Stadthagen auch einen Verstoß gegen ihren Arbeitgeber, der ihr den Firmenwagen überlassen hatte. Denn auch als Fahrzeughalter steht man in der Verantwortung, sich über das Vorliegen einer gültigen Fahrerlaubnis der Fahrzeugführenden zu versichern.

