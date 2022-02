Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbrüche in Bad Eilsen

Bad Eilsen (ots)

(ma)

In Bad Eilsen sind am vergangenen Freitag auf Samstag Einbrecher in ein Cafe auf der Bückeburger Straße und in eine Pizzeria auf der Friedrichstraße eingebrochen.

Das Cafe ist von den Straftätern über ein aufgehebeltes Fenster an der Gebäuderückseite betreten worden. Nach dem Durchsuchen des Theken- u. Küchenbereichs verließen die Einbrecher unter Zurücklassung von Einbruchswerkzeug den Einbruchsort.

Ob Gegenstände oder Bargeld entwendet wurde, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Im gleichen Tatzeitraum ist auch in die Pizzeria eingebrochen worden. Auch hier ist ein Fenster für das Betreten des Gebäudes aufgehebelt worden.

Nach ersten Erkenntnissen wurde von den Eindringlingen nichts entwendet.

Zeugenhinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell