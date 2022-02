Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch vermutet

Bückeburg (ots)

(ma)

"Lost Places Fans" haben am Samstag gegen 23.15 Uhr einen Polizeieinsatz in Bückeburg/Achum ausgelöst. Am alten Offiziersheim in Achum hatte ein Anwohner in dem leerstehenden Gebäude Taschenlampenschein wahrgenommen und die Polizei informiert. Es wurde nach einem Einbruch vom 07.01.2022 ein erneutes widerrechtliches Eindringen in das alte Bundeswehrgebäude vermutet. Zurückliegend hatten Einbrecher aus den diversen Zimmern der Einrichtung die Wasserboiler gestohlen.

Die drei Streifenwagenbesatzungen trafen auf zwei Frauen und drei Männer aus dem Bereich Wolfsburg/Gifhorn, die einräumten, mit Taschenlampen in das Objekt hineingeleuchtet zu haben, weil das ehemalige Offiziersheim in Insiderkreisen von "Lost Place Kennern" als verlassener und mystischer Ort benannt wird.

Die kontrollierten Personen waren mit einem Mietfahrzeug unterwegs, in dem die Beamten keinerlei Einbruchswerkzeug oder Diebesgut feststellen konnten.

Über den aktuellen Gebäudebesitzer muss geklärt werden, ob ein Strafantrag wegen Hausfriedensbruch gestellt wird.

Der Gebäudekomplex ist in Privatbesitz und wird durch Verantwortliche nahezu täglich überprüft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell