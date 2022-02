Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Unfall an der Windmühlenstraße

Breckerfeld (ots)

Eine 28-jährige Breckerfelderin war am Mittwochnachmittag mit ihrem Kia auf dem Parkplatz am City Center. Als sie mit ihrem Fahrzeug rückwärts aus einer der Parkboxen zurücksetzte, übersah sie die hinter dem Fahrzeug gehende 15-jährige Fußgängerin. Die junge Breckerfelderin stürzte und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell