Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Zweimal durch Randale aufgefallen

Hattingen (ots)

Ein 23-jähriger Hattinger randalierte am Mittwochnachmittag auf der Großen Weilstraße. Er trat gegen diverse Mülltonnen und gegen ein Garagentor. Als ein 55-jähriger Hattinger ihn daraufhin bat dies zu unterlassen, spuckte der Randalierer dem 55-Jährigen ins Gesicht und versuchte ihn anschließend zu schlagen. Der Hattinger konnte den Schlägen jedoch weitestgehend ausweichen und weitere Angriffe abwehren, wurde jedoch trotzdem leicht verletzt. Ein weiterer 42-jähriger Passant kam dem 55-Jährigen zur Hilfe und hielt bis zum Eintreffen der Polizei den Angreifer fest. Der 55-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 23-Jährige wurde zunächst zur Polizeiwache in Hattingen gebracht, die er nach Abschluss der Maßnahmen wieder verlassen konnte. Etwa eine Stunde später fiel der 23-Jährige erneut auf: diesmal beschädigte er auf einem Friedhof an der August-Bebel-Straße Gegenstände von diversen Gräbern. Er wurde erneut zur Polizeiwache gebracht und bis zum Abend zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

