Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Wohnung schlägt fehl

Hattingen (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagabend in eine Erdgeschosswohnung an der Haydnstraße einzubrechen. Der Wohnungsinhaber stellte am Montagabend die Hebelspuren an seiner Balkontür fest, das Öffnen der Tür gelang den Tätern nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell