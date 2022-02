Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbrecher nehmen Spielekonsole mit

Hattingen- Einbrecher nehmen Spielekonsole mit (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Büchsenschütz ein. Wie die Täter in das Haus gelangten ist bisher unklar, die Tür der im 1. Obergeschoss liegenden Wohnung hebelten sie mit Gewalt auf. Der oder die Unbekannten durchsuchten die Wohnung und entwendeten eine Spielekonsole und Zubehör sowie ein Tablet der Marke Apple. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

