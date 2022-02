Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Dieseldiebe bohren Loch in Tank

Hattingen (ots)

Am Samstag hatten es bisher unbekannte Täter auf Dieseltreibstoff abgesehen. In der Zeit zwischen 20 Uhr und 21:50 Uhr machten sich die Täter an dem Tank eines Lkw zu schaffen, der im Vogelsang auf einem Parkplatz abgestellt war. Polizei und Feuerwehr wurden zu auslaufenden Betriebsmitteln hinzugerufen, als diese das Loch im Tank feststellten. Die Täter zapften offensichtlich eine bisher unbekannte Menge an Diesel ab, als sie flüchteten verteilte sich der restliche Treibstoff auf dem Parkplatzgelände

