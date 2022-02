Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Schwelm (ots)

Am 05.02.2022, gegen 16:10 Uhr befährt ein 40-jähriger Mann aus Schwelm mit seinem Audi die Hattinger Straße in Richtung Schwelm. In Höhe der Einmündung zur Hermannstraße beabsichtigt er nach links in eben diese abzubiegen. Ein nachfolgender 32-jähriger Mann aus Witten übersieht dies mit seinem Iveco und kollidiert daraufhin mit dem vorausfahrenden Fahrzeug. Bei der Kollision wird der Fahrer des Audis leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1900 Euro.

