Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Auffahrunfall an der Viktoriastraße

Schwelm (ots)

Ein 29-jähriger Gevelsberger fuhr am Donnerstagvormittag mit seinem Pkw auf der Viktoriastraße in Richtung Carl-Vom-Hagen-Straße. Da aus der Potthoffstraße ein Rettungswagen im Einsatz nach links in die Viktoriastraße abbiegen wollte, verschaffte der 29-Jährige dem Rettungsfahrzeug Platz und hielt am rechten Fahrbahnrand an. Dies bemerkte der hinter ihm fahrende 67-Jährige zu spät und fuhr auf den Wartenden Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 29-Jährige leicht verletzt, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

