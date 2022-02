Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Werkzeugdiebe unterwegs

Breckerfeld (ots)

In der Nacht zu Freitag schlugen Diebe in Breckerfeld zwei Mal zu. In der Westfalenstraße wurde der Polizei ein Diebstahl diverser Werkzeuge und Arbeitsmittel gemeldet. Die Diebe gelangten auf bisher ungeklärte Weise in den Innenraum eines geparkten Firmenwagens und durchwühlten die Ladefläche. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Auch am Heider Kopf versuchten die Täter ihr Glück an einem geparkten Firmenwagen, sie scheiterten jedoch daran das Fahrzeug zu öffnen.

