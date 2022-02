Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag machten sich Unbekannte an einem an der Bredderbruchstraße geparkten Citroen Transporter zu schaffen. Zwischen 23:30 Uhr und 07:10 Uhr schlugen sie die Scheibe der Tür hinten rechts ein und gelangten so in das Innere. Von der Rücksitzbank nahmen sie diverse hochwertige Werkzeuge wie Motorflex, Kettensäge, Stemmhammer und ein Laser-Entfernungsmesser an sich. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell