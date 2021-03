Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterrath: Pkw kollidiert mit Transporter - 34-Jähriger schwer verletzt - Blutprobe - Führerschein sichergestellt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 21. März 2021, 3.37 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen in Unterrath verletzte sich ein 34-jähriger Autofahrer aus Düsseldorf schwer. Als ein 54-Jähriger mit seinem Transporter rückwärts vom Parkplatz eines Firmengeländes fuhr, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem 34-Jährigen besteht der Verdacht des Alkoholkonsums. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war der Düsseldorfer zur Unfallzeit mit seinem Ford Kuga auf dem Kieshecker Weg in Richtung Lichtenbroicher Weg unterwegs. In Höhe Parsevalstraße setzte ein 54-jähriger Mann aus Neuss seinen Transporter (Ford) rückwärts von dem Parkplatz eines Firmengeländes auf den Kieshecker Weg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei zog sich der 34-Jährige schwere Verletzungen zu, die in einem Düsseldorfer Krankenhaus stationär behandelt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei ihm Hinweise auf einen Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest verlief deutlich positiv. Im Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der 54-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an

