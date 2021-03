Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Verdacht des versuchten Tötungsdelikts in Derendorf: Gruppe von Tatverdächtigen ermittelt - 29-jähriger Mann in Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemeldung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf

Unsere Veröffentlichung von Donnerstag, 18. März 2021:

Nachdem ein 49-jähriger Mann am späten Mittwochabend, 17. März 2021, im Bereich der Rather Straße durch den Schuss aus einer scharfen Waffe schwer verletzt worden war, konnten Beamte der Mordkommission eine Gruppe von Tatverdächtigen ermitteln und einen 29-Jährigen in Düsseldorf festnehmen. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass es sich bei dem Mann um den eigentlichen Schützen handelt und sich das Opfer und der Tatverdächtige kannten. Der in Düsseldorf wohnhafte 29-Jährige wurde heute einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Tatablauf und zur möglichen Beteiligung von drei weiteren Personen dauern an.

