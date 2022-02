Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Verkehrskontrolle mit Widerstand

Gevelsberg (ots)

Am Mittwochnachmittag kontrollierte eine Polizeistreife im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen BMW an der Wittener Straße. Das Fahrzeug war mit laufendem Motor auf dem Gehweg geparkt, in dem Fahrzeug befanden sich der 22-jährige Fahrer sowie zwei 16-jährige Beifahrer. Bei der Kontrolle konnte Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum festgestellt werden. Während der Kontrolle erschien plötzlich der 48-jährige Vater des Fahrzeugführers an der Örtlichkeit und begann sofort verbal aggressiv auf die Beamten einzureden. Er äußerte, dass die Kontrolle eine Schikane der Polizei wäre und er forderte sie auf, seinen Sohn in Ruhe zu lassen. Dem Vater wurde ein Platzverweis ausgesprochen, um die Kontrolle störungsfrei weiter durchführen zu können. Dem kam der Gevelsberger nicht nach. Als ihn der Polizeibeamte am Arm berührte, um der Aufforderung nochmals Nachdruck zu verleihen, wehrte sich der 46-Jährige und versuchte den Beamten körperlich anzugehen. Daraufhin wurde der Mann zu Boden gebracht und musste gefesselt werden. Der 22-Jährige Fahrer versuchte seinem Vater zur Hilfe zu kommen, ein Angriff seinerseits konnte jedoch durch weitere Kräfte der Polizei verhindert werden. Der 48-jährige beleidigte die Beamten während der Maßnahmen lautstark, er wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht. Währenddessen erhärtete sich der Verdacht, dass der 22-Jährige Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand, auch er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Während er sich wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten muss, wird gegen seinen Vater wegen Widerstandes und Beleidigung ermittelt. Beide Männer wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell