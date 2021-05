Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt. Nicht angelegter Sicherheitsgurt führt zu einer Verkehrskontrolle - Blutprobe nach positiven Drogenvortest

Bad Segeberg (ots)

Durch einen nicht angelegten Sicherheitsgurt wird eine zufällig hinterherfahrende Polizeistreife am 09.05.2021, gegen 18:20 Uhr, auf einen 25jährigen Fahrer aus Norderstedt in einem VW Touran aufmerksam und stoppt das Fahrzeug in der Tangstedter Landstraße (Norderstedt).

Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen Führerschein besitzt, zudem verlief ein Drogenvortest positiv.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Beschuldigte wird sich nun wegen der Drogenbeeinflussung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell