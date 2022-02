Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unbekannte versuchen in Wohnung einzubrechen

Ennepetal (ots)

Am Montag (01.02) versuchten Unbekannte in eine Wohnung in der Milsperstraße einzubrechen. Sie schlugen die Scheibe der Eingangstür ein, das Öffnen der Tür gelang ihnen jedoch nicht. Die Täter verließen unerkannt das Grundstück.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell