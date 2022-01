Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Versuchter Einbruch

Hattingen (ots)

Am Freitag gelangten Unbekannte in der Zeit von 14:30 Uhr bis 20:40 Uhr, in den rückwärtigen Bereich eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße. An dem Fenster einer Parterrewohnung versuchten die Täter augenscheinlich durch Hebeln das Fenster zu öffnen. Trotz mehrfacher Ansätze gelang es den Tätern aber nicht und sie flüchteten ohne Beute.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell