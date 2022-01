Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Geldautomatensprengung

Sprockhövel (ots)

Gegen 04:00 Uhr wurden Anwohner der Mittelstraße durch einen lauten Knall geweckt. Beobachtet wurden 3 bis 4 Täter, die aus einer Bankfiliale in einen davor wartenden grauen oder weißen Kombi stiegen. Das Fahrzeug entfernte sich ohne Licht in Richtung Autobahn A43. Da nicht abschließend geklärt werden konnte, ob sich noch Restsprengstoff in dem Objekt befindet, wurden Spezialisten des Landes Kriminalamtes NRW hinzugerufen, die wenig später nach ihrem Eintreffen Entwarnung geben konnten. Hinsichtlich der Täter oder des flüchtigen Fahrzeuges liegen bisher keine weiteren Erkenntnisse vor, eine Fahndung blieb bisher erfolglos. Bislang ist bekannt, dass die Statik des Gebäudes nicht gefährdet ist. Es entstand erheblicher Sach- und Gebäudeschaden. Die sehr aufwendigen Aufräumarbeiten werden derzeit durch Einsatzkräfte des THW unterstützt. Zu dem Umfang der Beute kann derzeit nichts gesagt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell