Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm-Verkehrsunfall mit Verletzten

Schwelm (ots)

Am Samstag den 29.01.2022, um 14:50 Uhr, befuhr eine 34-jährige Polizeibeamtin, im Rahmen eines Einsatzes, mit einem Streifenwagen die Potthoffstraße in Fahrtrichtung Viktoriastraße. Im Kreuzungsbereich mit der der Blücherstraße kam es zum Zusammenstoß mit einer aus der Blücherstraße kommenden 34-jährigen BMW-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die Polizeibeamtin leicht und die BMW-Fahrerin schwer verletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell