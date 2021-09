Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer kommt von der Straße ab (08.09.2021)

Furtwangen (ots)

Glück im Unglück hatten ein Motorradfahrer und seine Sozia bei einem Unfall am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 500 zwischen Schönwald und Furtwangen. Ein 52-jähriger Honda-Fahrer kam in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und stürzte. Dabei blieben der Fahrer und eine 15-jährige Mitfahrerin unverletzt. An der Honda SC 54 entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell