Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Brand an der Rheinischen Straße

Gevelsberg (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 02:00 Uhr, wurde die Polizei über einen Brand einer Lagerhalle an der Rheinischen Straße informiert. Bei Eintreffen stand das Gebäude, welches in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof Gevelsberg liegt, bereits voll in Flammen. Es handelt sich um die Lagerhalle einer Gerüstbaufirma. Durch das Feuer wurde ein in der Nähe geparkter Lkw erheblich beschädigt, auch an der Halle entstand hoher Sachschaden. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde vorsorglich evakuiert, Personen wurden aber nicht verletzt. Die Stromversorgung zu dem Firmen- sowie umliegender Gebäude wurde durch den örtlichen Versorger abgestellt. Zwischenzeitlich wurde der Bahnhof von dem Zugverkehr nicht angefahren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell