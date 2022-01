Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Ruderverein

Hattingen (ots)

Vereinsvertreter stellten am Samstagvormittag an dem Gebäude an der Straße zu den Sieben Hämmern ein aufgehebeltes Fenster fest. Das Glas des Fensters, wurde durch das Aufhebeln beschädigt. Der oder die Täter gelangten in das Innere des Gebäudes und durchwühlten dort diverse Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher unklar.

