Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 17.01.2022: Ergänzung zu vorangegangener Meldung

Peine (ots)

-Sachbeschädigung durch Graffiti-

Zusätzlich zu den zwei bereits gemeldeten Fällen von Graffitischmierereien sind zwischenzeitlich diverse weitere Meldungen eingegangen. Im gesamten Ortsbereich von Bortfeld sind an mindestens 15 verschiedenen Tatorten sogenannte Tags gesprüht worden. Dabei sind zahlreiche Gebäude und Objekte der Gemeinde Wendeburg betroffen. Zum Teil historische Backsteinfassaden sind durch die Sprühfarbe stark beschädigt worden und erfordern eine aufwendige Spezialreinigung. Weiterhin sind auf diversen Privatgrundstücken Zäune und Mauern betroffen. Außerdem sind Bushaltestellen, Stromkästen und an mehreren Stellen auch Autos besprüht worden. Der Gesamtschaden ist noch nicht abschließend ermittelt, dürfte aber deutlich fünfstellig ausfallen. Hinweise zu auffälligen Beobachtungen oder sonstigen Feststellungen nimmt die Polizei in Wendeburg oder Peine entgegen.

