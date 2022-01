Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 17.01.2022:

Peine (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti in Bortfeld

Gleich an mehreren Stellen sind in der Nacht vom 15.01. auf den 16.01. in der Ortschaft Bortfeld Graffitis gesprüht worden. Zum einen ist das Schulgebäude und die Turnhalle mit lila Sprühfarbe beschmiert worden. Hier sind an Grundstücksmauern, Infotafeln und Spielgeräten Farbschmierereien aufgebracht worden. Zum anderen ist ein Grundstückszaun in der Straße "Opferhöfe" beschmiert worden. Der verursachte Gesamtschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Hinweise nimmt die Polizei in Peine entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell