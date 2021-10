Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Sprengung eines Geldausgabeautomaten

Wesel (ots)

Am Samstagmorgen, 23.10.2021 um 04:58 Uhr wurde der Polizei durch einen Zeugen ein lauter Knall in Wesel Büderich aus dem Bereich der Weseler Straße gemeldet. Weiterhin wurden zwei Personen mit Taschenlampen beobachtet, die in einen schwarzen Pkw einstiegen, der sich dann mit hoher Geschwindigkeit aus der Nähe der dortigen Tankstelle über die Bundesstraße 58 in Richtung Geldern entfernte. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Geldausgabeautomat, der sich in einem freistehenden Pavillon befunden hatte, durch unbekannte Täter gesprengt wurde. Durch die Wucht der Sprengung wurde der Pavillon völlig zerstört. Angrenzende Gebäude wurden durch herumfliegende Teile beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Fahndung nach den Tätern verlief trotz Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber bisher erfolglos.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell