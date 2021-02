Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht,

Aalen (ots)

Murrhardt: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Ein Sachschaden von rund 1 000 Euro entstand bei einem Unfall am Freitag, zwischen 12:30 Uhr und 16:20 Uhr, in Murrhardt, in der Euro-Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte bei der Vorbeifahrt einen seitlich am Fahrbahnrand geparkten Transporter der Marke Fiat. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern, vom Unfallort. Hinweise zum Unfall nimmt der Polizeiposten in Murrhardt unter der Telefonnummer 07192/5313 entgegen.

Fellbach: Randalierer in der Wilhelm-Pfitzer-Straße

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Fellbach, in der Wilhelm-Pfitzer-Straße, mehrere Gegenstände und Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Bislang Unbekannte warfen im Verlauf der Straße mehrere Mülleimer um und Glasflaschen auf die Straße. Außerdem wurden mehrere Parkplatzschilder aus dem Boden gerissenn. Des Weiteren entwendeten sie an zwei Fahrzeugen jeweils ein Kennzeichenschild und beschädigten an zwei weiteren Autos die Außenspiegel. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier in Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Einen Schaden in Höhe von rund 2 000 Euro verursachte am Freitag, gegen 10:40 Uhr, ein bislang unbekannter Autofahrer. Er streifte an einem in Weinstadt-Beutelsbach, in der Heinkelstraße, seitlich am Fahrbahnrand abgestellten VW Passat. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweis zum Unfall nimmt das Polizeirevier in Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950-422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell