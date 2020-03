Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg - Lörrach-Brombach: Tatverdächtiger nach versuchtem Einbruch vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am Dienstag, 10.03.20, gegen 01.30 Uhr, in Lörrach-Brombach einen mutmaßlichen Kioskeinbrecher festnehmen. Die Zeugen beobachteten einen Mann, der offensichtlich versuchte in den Kiosk am Bahnhof einzubrechen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Mann und versuchte sich zu verstecken. Der 20-jährige konnte jedoch entdeckt und vorläufig festgenommen werden. Das Polizeirevier Lörrach ermittelt, ob der Mann auch für weitere Einbrüche in Frage kommt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach wird der Tatverdächtige heute (11.03.20) dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Lörrach zur Entscheidung über den Haftantrag der Staatsanwaltschaft vorgeführt.

