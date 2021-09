Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall verursacht und davongefahren

Dudenhofen (ots)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es am Montagmorgen um 05:50 Uhr auf der B39 in Richtung Baden-Württemberg. Nachdem ein 31-jähriger Audi-Fahrer zwischen Haßloch und Dudenhofen einen PKW überholt hatte, setzte der Fahrer dieses PKW ebenfalls zum Überholen an. Da er jedoch zu früh wieder nach einscherte, wurde der Audi nach rechts von der Fahrbahn abgedrängt und kollidierte hierbei mit einem Leitpfosten. An dem Audi entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Gegen den bislang unbekannten Unfallverursacher, der seine Fahrt im Anschluss fortgesetzt hatte, wurden Ermittlungen eingeleitet.

