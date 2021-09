Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Sachbeschädigung an Fahrzeug - Zeugenaufruf

Schifferstadt (ots)

Am Sonntag, den 26.09.2021, in der Zeit von 12:45 Uhr bis 17:50 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen auf einem Parkplatz in der Carl-Benz-Straße geparkten schwarzen VW-Golf. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell