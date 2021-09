Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 7-Jähriger verliert Kontrolle über Leichtkraftrad

Speyer (ots)

Vermutlich zu schnell unterwegs war am Sonntag gegen 13:30 Uhr ein 17-jähriger Leichtkraftfahrer. Dieser befuhr die B 39 von Dudenhofen in Richtung Speyer und wollte auf die B 9 in Richtung Germersheim auffahren. Im Auffahrtsbereich verlor er in der Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der junge Mann schlitterte in der Folge über die Fahrbahn, kollidierte hierbei mit dem PKW einer 45-Jährigen und schließlich mit der Schutzplanke. Der 17-Jährige trug glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon.

