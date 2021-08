Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Geschädigter einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Mayen (ots)

Am 16.08.2021 zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr wurde in 56727 Mayen im Bereich der Waldstraße ein PKW im vorderen Bereich am Kennzeichen durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Kurz nachdem der Verursacher den Schaden bemerkt und sich gerade ins Haus begeben hatte, fuhr der unfallgegnerische PKW uninformiert davon. Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen blauen Kombi gehandelt haben. Die Polizei bittet um Hinweise bezüglich des gesuchten Fahrzeugs.

