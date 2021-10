Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Polizei fahndet mit Fotos nach Tatverdächtigem

Xanten (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Xanten nach einem mutmaßlichen Dieb.

Der Unbekannte brach eine Geldkassette und einen Milchautomaten auf einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Straße Grenzdyck auf und stahl Geld. Bei beiden Diebstählen - am 24. Juni gegen 06.40 Uhr und am 26. Juni gegen 06.15 Uhr - flüchtete er mit einem Motorrad der Marke Honda, auf dem der Schriftzug "Repsol" angebracht war. Zudem war das Fahrzeug mit dem Kennzeichen MO-NK 405 ausgestattet. Das Kennzeichen wurde am 19. Juni an der Essenberger Straße in Moers gestohlen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen und den Diebstählen geben können, sich unter der Telefonnummer 02801 / 71420 zu melden. Die Bilder des Tatverdächtigen und des Motorrads stehen im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://url.nrw/4ev.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell