Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 17. Januar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Abfalltonne für Altpapier entwendet

Samstag, 15.01.2022, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 16.01.2022, 14:00 Uhr

Unbekannte Täter entleerten in der Zeit zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag den Inhalt einer zuvor auf einem Hof an der Bahnhofstraße vorgefundenen Abfalltonne für Altpapier am Ufer der dortigen Oker. Im Anschluss wurde die Tonne offensichtlich entwendet, sie konnte im Nahbereich nicht aufgefunden werden. Hinweise: 05331 / 9330.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell