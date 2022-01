Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 16. Januar 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Falsche Handwerker entwenden Bargeld

Tatzeitraum : Donnerstag, 13.01.2022, 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr ; Tatort : Wolfenbüttel, Eichendorffstraße

Eine böse Überraschung erlebte eine Wolfenbüttelerin am letzten Donnerstag. Vor der Wohnungstür der 79-Jährigen standen zwei Männer, welche vorgaben, aufgrund der Beschädigung eines Wasserrohres dringend die Funktionsfähigkeit ihrer Wasseranschlüsse überprüfen zu müssen. Die gutgläubige Dame ließ die angeblichen Handwerker daraufhin in ihre Wohnung. In den Räumlichkeiten gelang es der Seniorin jedoch nicht, beide Personen dauerhaft im Auge zu behalten. Nach kurzer Zeit verließen die Männer die Wohnung wieder. Anschließend stellte die Rentnerin fest, dass einer dieser Männer offensichtlich ihr Schlafzimmer betreten und aus dem dortigen Kleiderschrank Bargeld entwendet hatte, welches zwischen diversen Kleidungsgegenständen versteckt war. Dabei soll es sich um eine vierstellige Geldsumme gehandelt haben. Leider konnte die Geschädigte nur zu einem der Täter eine recht vage Beschreibung abgeben : ca. 40-45 Jahre alt, dunkelfarbenes Haar, dunkler Oberlippenbart, bekleidet mit dunkelfarbener Mütze und blauer, kurzer Jacke. Die Täter hätten sich mit einem silberfarbenen PKW der Marke Volkswagen vom Tatort entfernt. Vermutlich habe es sich dabei um das Modell Golf oder Polo gehandelt. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0.

Jugendliche außer Rand und Band

Am gestrigen Samstagabend, gegen 22 Uhr, kam es zu einem Polizeieinsatz in der Wolfenbütteler Innenstadt. Einem Anwohner war eine Gruppe von Jugendlichen aufgefallen, die ganz offensichtlich stark alkoholisiert durch die Straßen zog. In der Okerstraße konnten die vier pubertierenden Jungen im Alter von 14 und 15 Jahren schließlich von den Beamten angetroffen werden. Zwei dieser Halbstarken waren dermaßen betrunken, dass sie mit einem Krankenwagen dem Klinikum zugeführt werden mussten. Die beiden anderen Trinkkumpanen wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Allerdings ging auch diese Übergabe nicht ganz sauber vonstatten. Einer der beiden übergab sich dabei im Streifenfahrzeug, sodass eine professionelle Reinigung des Dienstfahrzeuges erforderlich ist. Die diesbezüglichen Kosten werden dem Verunreiniger bzw. dessen Eltern in Rechnung gestellt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell