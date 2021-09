Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit Radfahrerbeteiligung

Celle (ots)

Am Donnerstagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Winsener Straße (L180) und dem Kirchweg im Celler Ortsteil Boye.

Um 12:45 befuhr ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Celle mit seinem Ford Transit den Kirchweg in Fahrtrichtung Winsener Straße. Im Kreuzungsbereich hielt der 26-Jährige vorschriftsmäßig an und übersah beim Losfahren die von rechts kommende, in Richtung Celle fahrende, Vorfahrtsberechtigte 78-Jährige auf ihrem E-Bike. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die 78-Jährige hinfiel und sich leichte Verletzungen am Kopf zuzog. Eine ärztliche Behandlung lehnte die ältere Dame ab. Am Auto und am E-Bike entstand ein Gesamtschaden in dreistelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell